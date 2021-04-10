Зеленского сравнили с римским императором

Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков сравнил президента Украины Владимира Зеленского с римским императором Нероном. Об этом сообщает НСН.

«Зеленский не хочет войны, он гениальный актер, он мечтает о роли украинского Нерона. Он хочет сымитировать войну на Донбассе для того, чтобы перейти к личной диктатуре», — заявил он.

Марков добавил, что граждане проголосовали за Зеленского «из-за программы мира», которую он не смог выполнить из-за контроля США. Политолог добавил, что в результате у украинского лидера рейтинг упал в пять раз. «Скоро он станет самым ненавидимым политиком Украины», — сказал он.

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По словам Маркова, чтобы остановить падение рейтинга, глава государства решил взять под контроль все СМИ. При этом Зеленский хочет, чтобы в рамках поддержки Украину приняли в НАТО, добавил политолог.

8 апреля Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс и встретился с военнослужащими. Он считает, что представители власти должны лично ездить в зону конфликта. Он, в частности, предложил отправлять политиков «хотя бы по очереди» на передовую.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства.