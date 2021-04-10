Украина впервые применила турецкий беспилотник в Донбассе

Украина впервые применила турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar ТВ2, который находится на вооружении украинской армии, над зоной силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил в своем Facebook заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

Он подчеркнул, что полет проводился «пока с целью наблюдения». Парламентарий также отметил, что БПЛА хорошо показали себя во время турецкой операции «Весенний щит» против сирийской правительственной армии в 2020 году.

Однако Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что беспилотник заметили еще накануне, 9 апреля. По данным издания, его видели в районе Краматорска, на Донецком направлении.

БПЛА турецкого производства уже стоят на вооружении украинских вооруженных сил. В конце марта они провели учения над акваторией Черного моря, в которых испытали ударные беспилотники Bayraktar TB2. Ранее российский военный обозреватель назвал БПЛА «действительно эффективным» оружием Украины.