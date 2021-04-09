Над Донбассом заметили ударный беспилотник Bayraktar

Разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2, принадлежащий Вооруженным силам Украины, заметили над Донбассом, передает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) зафиксировали в районе Краматорска, на Донецком направлении. Автор канала отметил, что данные аппараты все чаще обнаруживают в районе конфликта.

9 апреля стало известно, что Украина договорилась с производителем БПЛА Baykar о покупке у Турции партии беспилотников Bayraktar. Представители фирмы подтвердили, что сделка уже заключена.

БПЛА турецкого производства уже стоят на вооружении украинских вооруженных сил. В конце марта они провели учения над акваторией Черного моря, в которых испытали ударные беспилотники Bayraktar TB2. Ранее российский военный обозреватель назвал БПЛА «действительно эффективным» оружием Украины.