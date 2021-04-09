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Украина купила беспилотники у Турции

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Украина договорилась с производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Baykar о покупке у Турции партии беспилотников Bayraktar. Об этом в организации рассказали журналистам РИА Новости.

Представители фирмы подтвердили, что сделка уже заключена. Они добавили, что украинский лидер Владимир Зеленский, чей визит в Турцию запланирован на субботу, 10 апреля, не намерен посещать производство. Он успел побывать там ранее, когда приезжал страну в августе 2019 года.

«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военное сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами — это покупка [украинцами] беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», — приводит агентство слова представителя компании.

БПЛА турецкого производства уже стоят на вооружении украинских вооруженных сил. В конце марта они провели учения над акваторией Черного моря, в которых испытали ударные беспилотники Bayraktar TB2.

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