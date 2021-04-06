Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка под обстрелом в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила сведения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о гибели четырехлетнего ребенка под обстрелом в поселке Александровское. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет миссии.

«2 апреля в Донецкой области в неподконтрольном правительству Александровском погиб ребенок из-за травмы при взрыве и осколочных ранений. Пострадал мужчина из-за обстрела в подконтрольной правительству Красногоровке», — говорится в отчете.

Также в тексте утверждается, что со 2 по 5 апреля в Донецкой области миссия зафиксировала 1424 нарушения режима тишины. При этом в предыдущий отчетный период — почти в три раза меньше, 594 нарушения.

Ранее киевская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу направила ноту в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, где назвала фейком сведения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о гибели четырехлетнего ребенка из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Александровское.

Информация о гибели четырехлетнего мальчика в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом ВСУ поступила от Народной милиции ДНР 3 апреля. Позже по факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Оно расследуется по части 1 статьи 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).