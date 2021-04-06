Двое подростков подорвались на мине в Донбассе

Двое подростков подорвались на мине в городе Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), один из них погиб. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает «Интерфакс».

«В районе западной окраины Славяносербска двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался», — сказал Осадчий.

Он добавил, что, по предварительным данным, сработало «неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал число украинских военных, которые погибли в Донбассе с момента заключения бессрочного перемирия от 27 июля 2020 года. По его словам, с начала действия в регионе «режима тишины» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми 28 солдат и офицеров, из них 24 — с начала текущего года, а восемь — за последние две недели.

3 апреля Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб ребенок.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Как Украина, так и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) заявили об активизации обстрелов, разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии разграничения.