Украина назвала фейком сведения о гибели ребенка под обстрелом в Донбассе

Киевская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу направила ноту в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, где назвала фейком сведения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о гибели четырехлетнего ребенка из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Александровское. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале делегации.

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Как утверждают дипломаты, власти ДНР не представили никаких доказательств трагедии, в том числе фото или видеосъемки, фрагментов взрывного устройства, координат места инцидента, а также персональной информации о погибшем и пострадавших. «Украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся», — говорится в сообщении.

Представители Киева отметили, что поселок, где, вероятно, произошла трагедия, сильно удален от линии разграничения сторон (15 километров), что не позволяет эффективно применять дроны для атаки. Исходя из этих фактов, украинские дипломаты обратились к ОБСЕ с просьбой «тщательно проверить изложенную выше информацию с целью установления истины и проинформировать о результатах».

Информация о гибели четырехлетнего мальчика в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом ВСУ поступила от Народной милиции ДНР 3 апреля. Позже по факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Оно расследуется по части 1 статьи 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).