Украина провела учения с турецкими беспилотниками над Черным морем

Подразделения Вооруженных сил Украины провели учения над акваторией Черного моря у побережья Херсонской области: их целью была отработка использования ударных беспилотников из Турции Bayraktar TB2. Об этом в субботу, 27 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Минобороны Украины «Армия Информ».

По данным агентства, в ходе учений беспилотники Bayraktar TB2 осуществляли полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса в Черном море и отрабатывали учебные задачи по маневрированию.

14 декабря минувшего года Минобороны Украины сообщало о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. В 2019 году Киев закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar: их планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По неофициальным данным, сумма этого контракта составила 69 миллионов долларов.

28 февраля сообщалось, что военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский усомнился в заявлении Халука Байрактара — производителя турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 — об их неуязвимости для российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).