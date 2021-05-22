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Макрон выпил за Украину и был приглашен в Киев на бокал вина

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Кадр: Twitter

Президент Франции Эммануэль Макрон выпил за Украину и получил приглашение приехать в Киев на бокал вина. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Украины.

Так, французский лидер поднял бокал в честь открытия летних веранд кафе и ресторанов в стране. В этот момент кто-то из толпы крикнул: «Будьмо!» — традиционный украинский тост, который переводится как «будем». В ответ на это Макрон улыбнулся и, сказав «За Украину», выпил коктейль.

«Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина — в моем Киеве», — написали авторы Twitter Украины по-французски.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался Франции и Германии на ослабление поддержки его страны на международной арене. Украинский лидер заявил, что он «чувствует поддержку» канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, но считает, что она должна быть более действенной и активной.

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