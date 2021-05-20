Зеленский попенял Макрону и Меркель за ослабление поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попенял Франции и Германии за ослабление поддержки его страны на международной арене. Трансляция большой пресс-конференции доступна на его официальной странице в Facebook.

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Зеленский заявил, что он «чувствует поддержку» канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, но считает, что она должна была быть более действенной и активной.

Также он сказал, что Германия, Франция и Украина согласовали кластеры по урегулированию конфликта в Донбасса, а Россия нет. Журналисты издания «Страна.ua» при этом отметили, что план, подготовленный Францией и Германией, принципиально отличается от кластеров, которые предложила Украина.

Ранее 20 мая Зеленский назвал паспортизацию первым шагом к российской «аннексии» Донбасса. Он напомнил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться в Донбассе, и отметил, что по этому вопросу начат разговор между Украиной и Россией.

19 мая стало известно, что Украина представила «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе. Новый план является первым документальным оформлением позиции по изменению Минских соглашений.