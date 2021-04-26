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Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил внутриукраинский конфликт и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

В пресс-службе указали, что беседа состоялась по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран уделили основное внимание происходящему на Украине. В частности, они выразили обеспокоенность из-за эскалации напряженности на юго-востоке страны.

Президент России отметил, что Киев занимает провокационную позицию и намеренно обостряет обстановку на линии соприкосновения, а также пренебрегает положениями Минских соглашений. Он заявил, что страна должна придерживаться существующих договоренностей, в первую очередь это касается налаживания диалога с Донецком и Луганском, а также правового оформления особого статуса Донбасса.

Его собеседник, в свою очередь, рассказал об итогах состоявшихся в Париже переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Отмечается, что Путин и Макрон подтвердили готовность Франции и России продолжать тесно сотрудничать в рамках «нормандского» формата.

Помимо прочего, президенты обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха. Они отметили, что в настоящий момент обстановка остается спокойной, и подтвердили готовность взаимодействовать по разным вопросам урегулирования, в том числе и через Минскую группу ОБСЕ.

В Кремле среди затронутых в беседе тем выделили положение дел в Ливии, а также проблему борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме того, обсуждались выдвинутые Чехией в адрес России обвинения, а также ситуация с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В пресс-службе также заметили, что президенты договорились поддерживать диалог в рамках международной и двусторонней повестки.

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