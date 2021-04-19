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Макрон оставил без внимания тему вступления Украины в НАТО

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Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Фото: Anne-Christine Poujoulat / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон оставил без внимания тему вступления Украины в НАТО на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, несмотря на его заявление о желании Киева присоединиться к альянсу. Об этом стало известно из официального пресс-релиза встречи президентов на сайте Елисейского дворца.

Зеленский анонсировал обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО в интервью французскому изданию Le Figaro, но на самой встрече Макрон его не затрагивал. Позже администрация президента Франции заявила, что этот «деликатный вопрос» должен рассматриваться «коллективно» в рамках Североатлантического альянса во время саммита НАТО в июне. Согласно документу, отметив сложность достижения договоренностей по Донбассу и риски военной эскалации, французский лидер выразил решимость полностью соблюдать Минские соглашения и найти решение конфликта в Донбассе.

Макрон также подтвердил Зеленскому приверженность в сохранении единства и суверенитета Украины. Кроме того, он отметил, что придает большое значение развитию двусторонних отношений во всех сферах.

Ранее Зеленский заявил, что «Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях» и что Украина хочет быть «своей» в этих альянсах. Он также назвал вступление Украины в НАТО единственным способом для Киева прекратить войну в Донбассе.

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