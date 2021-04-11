Премьер Украины оценил успехи страны на пути к вступлению в НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил успехи страны на пути к вступлению в НАТО. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

Шмыгаль отметил, что, согласно исследованию центра «Новая Европа», Украина ввела уже 292 стандарта и руководящих документа НАТО или 19 процентов сделок по стандартизации. Он подчеркнул, что треть из них были приняты за последние полтора года.

При этом премьер рассказал, что запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО позволит Украине ускорить свой путь к полноправному членству в альянсе. Он также добавил, что Киев продолжит придерживаться курса на присоединение к организации, потому что, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, НАТО — это единственный путь к завершению войны на востоке страны.

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.