Россия предупредила о последствиях вступления Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО может обернуться «необратимыми последствиями для украинской государственности». Об этом предупредила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале RT.

Захарова отметила, что вступление Киева в альянс также спровоцирует эскалацию конфликта в Донбассе. «В очередной раз призываем киевские власти проявить ответственный подход и заняться наконец выполнением своих обязательств по минскому комплексу мер», — заявила дипломат. По ее словам, именно соблюдение Минских соглашений, а не членство в НАТО — ключ к миру на юго-востоке Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в альянс — единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе. Он отметил, что страна реформирует армию, однако «одними реформами Россию не остановить».

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.