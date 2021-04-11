Бывший представитель НАТО в России назвал удобный момент для «возвращения» Крыма

Крым может стать независимым государством или вернуться в состав Украины в тот момент, когда Россия «развалится», заявил бывший представитель НАТО в Москве, капитан Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Гарри Табах. Его слова приводит Obozrevatel.

«Россия завтра может развалиться, что было бы неплохо для самих россиян, и Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину», — сказал Табах, уточнив, что то же самое может произойти и с Донбассом.

Он добавил, что для украинской армии сейчас нет проблемы вернуть Донбасс силой. «За один день это не решится, но ваш министр обороны говорит правильно, что он готов, что он следит за ситуацией, это его работа», — сказал офицер.

Ранее в апреле заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква отверг наличие у страны планов по депортации российских граждан в случае возвращения Крыма, испугавшись реакции мирового сообщества. По его словам, если страна начнет проводить такую политику, то нарушит сразу несколько положений международного права, а «мир скажет, что мы такие же, как русские».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.