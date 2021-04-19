В Киеве заявили о нежелании НАТО принимать Украину

Требование проводить реформы на Украине позволяет НАТО отказываться брать на себя обязательства в отношении Киева, заявил украинский политолог Петр Олещук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Главред».

По его словам, после фактического отказа НАТО предоставить Украине план действий по членству в 2008 году Североатлантический альянс в отношениях со страной начал исповедовать формулу: «давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим».

Украинские власти понимают, что присоединение к НАТО ряда восточноевропейских стран было результатом принципиального политического решения, а не итогом «глубоких реформ», подчеркнул Олещук.

Политолог добавил, что на позицию НАТО в данном случае влияет Россия, однако публичное признание этого было бы слишком унизительным для альянса. При этом он считает, что «выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдет».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление республики в НАТО единственным способом Киева прекратить войну в Донбассе. Он призвал страны Североатлантического альянса нарастить присутствие своих Вооруженных сил в Черноморском регионе, пояснив, что это станет «мощным фактором» для сдерживания России.

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.

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