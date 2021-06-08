Посол Украины возмутился отсутствием поставок оружия из Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился отказом Берлина поставлять Киеву оружие из-за конфликта в Донбассе. Свои претензии дипломат озвучил в интервью изданию Welt am Sonntag, выдержки из которого приводит РИА Новости.

По словам посла, его раздражает сам факт обсуждения этого вопроса, в том числе и позиция части немецких политиков, что «чисто оборонительной военной помощи не бывает». «Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоевывать оккупированные территории», — заявил Мельник.

Он добавил, что в повестке переговоров Берлина и Киева вопрос военной помощи попросту отсутствует из-за нежелания отдельных лиц развивать эту тему. «За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре», — отметил дипломат, признав при этом, что Украина зачастую получает обширную помощь от ФРГ в других областях.

Ранее Мельник призвал Германию добиться скорейшего вступления Украины в НАТО, поскольку Берлин несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа. Дипломат заверил, что данный шаг позволит предотвратить новую войну в Европе.