Украина запросила у Запада статус ядерной державы

У Украины остается два варианта в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе — вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы. Такой запрос Западу озвучил украинский посол Андрей Мельник в Берлине в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Журналист спросил его, не будет ли вступление в НАТО выглядеть провокацией против Москвы. На что Мельник заявил, что не понимает «немецкого страха» против русских.

«Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: вооружиться и снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?» — добавил Мельник.

Он подчеркнул, что страна сейчас нуждается не только в моральной поддержке, но и современных системах вооружений.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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