ОБСЕ зафиксировала трехкратный рост числа обстрелов в Донбассе

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине Хайди Грау заявила о резком росте числа обстрелов в нарушение режима перемирия в Донбассе по сравнению с 2020 годом. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.

По ее словам, за последние две недели в регионе было зафиксировано трехкратное превышение числа обстрелов по сравнению с прошлым годом, а наибольший всплеск огневой активности пришелся на 2 и 3 апреля. «Это негативно сказывается на нашей работе», — сказала Грау.

Она отметила, что проблема возросшего числа обстрелов с обеих сторон будет обсуждаться на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу. «Однако следует отметить, что эффективное внедрение этого механизма будет возможно только при наличии политической воли», — говорится в сообщении.

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Ранее 15 апреля представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе сообщили о гибели мирного жителя от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, это мужчина 1962 года рождения.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.