На Украине воззвали к исторической ответственности Берлина ради включения в НАТО

Посол Киева в Германии Андрей Мельник призвал Берлин добиться скорейшего включения Украины в состав НАТО без каких-либо отговорок. Об этом он заявил изданию Welt am Sonntag.

По его словам, Германия, как страна, которая несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль в присоединении Украины к альянсу. Дипломат подчеркнул, что только данный шаг позволит предотвратить новую войну в Европе.

При этом Мельник отметил, что для немцев присоединение Украины к НАТО может прозвучать как провокация для президента России Владимира Путина. Однако, согласно его мнению, это, наоборот, будет холодным душем, который охладит «горячие головы» в Кремле.

Украинский посол также призвал Германию публично выразить российским властям предупреждение о «болезненных последствиях» вторжения на Украину. Так, при таком развитии событий он считает необходимым начать международный бойкот Москвы и наложить полное экономическое эмбарго на страну.

Ранее Мельник заявил, что у Украины остается два варианта в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе — вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы. Он подчеркнул, что страна сейчас нуждается не только в моральной поддержке, но и современных системах вооружений.

Ситуация в Донбассе находится в стадии обострения последние несколько недель. Киев обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Кремль, в свою очередь, заявляет об участившихся провокациях со стороны украинских силовиков и называют обстановку в регионе пугающей. Российская сторона также неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.