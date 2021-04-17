Зеленский назвал единственную гарантию безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственной гарантией безопасности и мира для страны. Об этом он заявил в интервью Daily Telegraph.

Зеленский ждет, когда НАТО сможет предоставить Киеву план действий по подготовке к членству в альянсе. Украинский президент добавил, что американо-российская встреча на высшем уровне может привести к разрядке напряженности на востоке Украины. По словам Зеленского, обострение конфликта является испытанием «‎для Европы и Запада в целом».

«‎Это не просто борьба за территорию. Это конфликт, который решает, будет ли сохранен истинный демократический порядок, сработает ли принцип нерушимости границ, будет ли свобода наций в выборе своей судьбы. Поэтому для западных стран логично поддержать Украину», — отметил он.

Украинский лидер добавил, что Россия использует не только военное давление, но и дезинформацию. Он обвинил Москву в попытках оказать давление на страны Запада и испытать на прочность их отношения с Киевом через сосредоточения сил около украинской границы.

Запад должен отказаться от антироссийской дезинформации в контексте кризиса в Донбассе. К этому ранее призвал посол России в Германии Сергей Нечаев. Он считает, что не надо подпитывать иллюзии Киева о возможности военного решения конфликта в Донбассе.