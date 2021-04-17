Россия призвала Запад отказаться от дезинформации по кризису в Донбассе

Запад должен отказаться от антироссийской дезинформации в контексте кризиса в Донбассе. К этому призвал посол России в Германии Сергей Нечаев, пишет ТАСС.

От считает, что не надо подпитывать иллюзии Киева о возможности военного решения конфликта в Донбассе. «Такая игра очень опасна и может привести к необратимым последствиям», — отметил посол в статье немецкой газете Die Welt. Нечаев напомнил, что Россия по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта Киева с Донецком и Луганском.

Однако, по его мнению, Киев все громче заявляет, что не планирует выполнять минские договоренности, а западные посредники готовы оправдывать любые действия киевского режима.

Ранее, 17 апреля, ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка на встрече с россиянином в Санкт-Петербурге. Он попытался получить информацию закрытого характера. Отмечается, что деятельность задержанного оценена как враждебная по отношению к России и не совместима со статусом дипломата. В настоящее время Сосонюк находится в украинском дипломатическом учреждении.