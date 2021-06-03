Украинский посол упрекнул Германию в страхе перед Путиным

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что вхождение республики в состав НАТО и Евросоюза полностью отвечает интересам Германии, но не все в ее руководстве открыто это признают из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, альянс обещал принять Украину в свои ряды еще на саммите в Бухаресте в 2008 году, и причины, почему он стал проявлять сдержанность в этом вопросе, понятны не до конца. «Мы бы хотели чувствовать гораздо больше мужества и поддержки со стороны Берлина», — сказал Мельник.

Он добавил, что вступление в НАТО — единственный способ обеспечить национальную безопасность Киева, а также подать Москве «четкий сигнал». Свою позицию посол также обосновал нахождением Украины в «западном сообществе ценностей».

Ранее Мельник призвал Германию добиться скорейшего вступления Украины в НАТО, поскольку Берлин несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа. Дипломат также уверен, что данный шаг позволит предотвратить новую войну в Европе.