Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал условия для нормализации отношений с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. (…) После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», — сказал дипломат.

Помимо этого, дипломат сказал, что Москва должна принести свои извинения Киеву для того, чтобы это стало отправной точкой к примирению.

Ранее Мельник возмутился призывом депутата Левой партии в бундестаге заключить новый договор о дружбе с Россией. Он отметил, что Левая партия в своем призыве, прозвучавшем в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР, не упомянула другие советские республики, потерявшие миллионы жителей во время войны. Дипломат назвал это фальсификацией истории, «унизительным превращением» ее в инструмент и «ударом в лица миллионов украинских жертв».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.