Украина возмутилась призывом депутата ФРГ заключить договор о дружбе с Россией

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник возмутился призывом депутата Левой партии в бундестаге заключить новый договор о дружбе с Россией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В немецком парламенте прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница Левой партии Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе. Фракция также выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Резолюция не нашла поддержки среди депутатов.

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Мельник отметил, что Левая партия в своем призыве, прозвучавшем в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР, не упомянула другие советские республики, потерявшие миллионы жителей во время войны. Дипломат назвал это фальсификацией истории, «унизительным превращением» ее в инструмент и «ударом в лица миллионов украинских жертв».

Киев призвал правящую в ФРГ коалицию и оппозицию «не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма». В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, предупредил посол.

Ранее Мельник призвал Германию добиться скорейшего вступления Украины в НАТО, поскольку Берлин несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа. Дипломат отметил, что данный шаг позволит предотвратить новую войну в Европе.