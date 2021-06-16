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В НАТО потребовали от Украины «большего»

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал от Украины большего в сфере реформ для вступления в альянс. Об этом сообщает Defense News.

«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, (...) которые Украина уже начала, но нам нужно больше», — сказал Столтенберг, добавив, что Украина является страной-претендентом на вступление в объединение.

Кроме того, генсек НАТО напомнил, что для принятия в альянс нового участника, требуется согласие всех остальных членов организации. Вступление Украины в объединение не было повесткой саммита НАТО, прошедшего в Бельгии.

Ранее альянс опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в объединение. Так, в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, страна не может получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО из-за скептических беспокойств ряда стран по поводу возможной реакции России.

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