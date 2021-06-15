Официальный представитель МИД России Мария Захарова «предложила» НАТО заплатить Украине за членство в альянсе: так она прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о праве на вступление в НАТО. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Зеленский говорил о том, что Украина не собирается просить принять ее в альянс. Напротив, Киев должен лишь получить соответствующее приглашение.

«И чтобы им доплатили еще, нет?» — написала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не может получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО из-за скептического беспокойства ряда стран по поводу возможной реакции России. Несмотря на это, План рассчитывают получить в 2022 году.

Зеленский обсудит вступление Украины в НАТО на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом в конце июля.

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