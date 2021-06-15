Украина связала членство в НАТО с победой над олигархами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов связал членство республики в НАТО с победой над влиянием олигархов на экономику и искоренением коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам чиновника, только вступление страны в Североатлантический альянс сможет гарантировать ей независимость. При этом вместо борьбы с российским вмешательством и развития частного сектора власти позволили «олигархично-экономической модели» развития «съесть Украину». «Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая как следствие олигархической экономики, то, к большому сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим», — заключил Данилов.

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Он пояснил, что экономика Украины находилась под контролем олигархов с 1998 года, но поставить точку в этому вопросе позволят регуляторные инициативы властей в этой сфере. «После принятия закона про деолигархизацию все станет на свои места», — отметил секретарь.

2 июня президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который запрещает олигархам финансировать партии и покупать объекты большой приватизации. Среди критериев для признания таковыми представителей крупного бизнеса указаны подтвержденная стоимость активов, превышающая миллион прожиточных минимумов, а также значительное влияние на СМИ и участие в политике.

Ранее социологи выяснили, кого украинцы считают наиболее вредным для страны олигархом. В список богатейших людей, к которым граждане относятся с наибольшей антипатией, вошли четыре человека.