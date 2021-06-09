Раскрыто отношение украинцев к борьбе Зеленского с олигархами

Более трети украинцев назвали деолигархизацию популистским шагом. Отношение граждан к борьбе с олигархами, объявленной президентом страны Владимиром Зеленским, раскрыто в результате опроса Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, передает «Интерфакс — Украина».

По данным социологов, 35,7 процента местного населения полагает, что за счет деолигархизации Зеленский хочет поднять свои рейтинги.

Почти 13 процентов опрошенных уверены, что президент и его окружение пытаются перераспределить собственность в стране и самим стать олигархами. Еще 8,8 процента опрошенных считают, что власти пытаются взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

При этом более 20 процентов граждан увидели в деолигархизации искреннее стремление к справедливости, а 11,4 процента посчитали ее шагом, который позволит Украине стать успешной страной.

Ранее Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который запрещает олигархам финансировать партии и покупать объекты большой приватизации. Среди критериев для признания олигархом указаны значительное влияние на СМИ и участие в политике.

Совет национальной безопасности и обороны Украины насчитал в стране 13 олигархов.