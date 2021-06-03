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Украинских олигархов объявили угрозой национальной безопасности

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Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев
Кадр: EnTV / YouTube

Олигархи представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев, комментируя изданию «Страна.ua» новый закон о борьбе с олигархами.

Парламентарий объявил, что поддерживает решение украинского президента Владимира Зеленского передать контроль за взаимодействием определенной группы представителей бизнеса и властей в распоряжение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По словам Гетманцева, в команде Зеленского понимают, что законопроект вызовет сопротивление на разных уровнях, поскольку даже среди депутатов Рады есть люди, попадающие под его действие. Однако власть готова к возможному противостоянию украинских олигархов. «Нация должна оздоравливаться и экономика тоже», — считает парламентарий.

Полный текст законопроекта об олигархах, который Зеленский внес на рассмотрение в Раду, был опубликован в четверг, 3 июня. Документ определяет круг физических лиц, к которым применимо данное понятие и регламентирует их отношения с органами власти. По закону они должны быть максимально прозрачными.

Согласно документу, олигархом на Украине следует считать человека, подтвержденная стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. При этом данное лицо должно поддерживать свою монополию на государственном рынке в течение года, а также иметь «значительное» влияние на СМИ и участвовать в политической жизни.

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