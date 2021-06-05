Коломойского и Порошенко занесли в реестр олигархов

Бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего президента Украины Петра Порошенко занесли в реестр олигархов, который предусмотрен соответствующим законопроектом, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. Его цитирует РИА Новости в субботу, 5 июня.

«В законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один», — пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. В частности, закон запрещает олигархам финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Среди критериев для признания олигархом — значительное влияние на СМИ, участие в политических процессах.

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что власти Украины насчитали в стране 13 олигархов.

Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Между тем Зеленский считает своей главной задачей борьбу с олигархами. По его словам, Украина должна быть страной для 40 миллионов человек, а «не для сотни из списка Forbes».