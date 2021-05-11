Власти Украины насчитали 13 олигархов в стране

Власти Украины насчитали в стране 13 человек, которых можно отнести к олигархам. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет «Страна.ua».

Данилов напомнил, что президент Владимир Зеленский поручил аппарату СНБО, антимонопольному комитету и своему офису разработать закон об олигархах, которые оказывают очень большое влияние на экономику, внутреннюю и внешнюю политику Украины.

«По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, мы имеем в виду 13 человек, которых можно с уверенностью отнести именно к олигархической среде», — рассказал Данилов.

В конце марта офис Зеленского объявил о начале деолигархизации Украины. Власти пообещали провести амнистию капитала, судебную реформу и развивать конкуренцию.

В середине апреля Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха. По его словам, документ определит, «как олигархи будут превращаться в бизнесменов».