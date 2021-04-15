Зеленский предложил разработать закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны разработать законопроект о статусе олигарха. Об этом сообщает портал «Гордон».

Глава государства назвал будущий проект закона фундаментальным и отметил, что «такого в Украине не было». По его словам, документ определит, «как олигархи будут превращаться в бизнесменов».

Зеленский выступил за поддержку крупного бизнеса. «Но влияние олигархов на выбор страны, на экономику страны, на законы страны, на Верховную Раду страны — этого, мне кажется, допустить больше нельзя», — подчеркнул он.

В конце марта офис Зеленского объявил о начале деолигархизации Украины. В числе первоочередных мер названы амнистия капитала, судебная реформа и развитие конкуренции.