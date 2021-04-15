Зеленский объявил о санкциях против 12 контрабандистов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил ввести персональные санкции против 12 человек, связанных с контрабандой. Об этом сообщает УНИАН.

«Совет национальной безопасности и обороны будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Будут применяться санкции к 12 лицам», — сказал Зеленский.

Фамилии людей, попавших под санкции, не называются. «Страна.ua» пишет, что в список попал известный киевский бизнесмен Сеяр Куршутов.

2 апреля Зеленский объявил о введении санкций против лиц, которых, по его словам, можно назвать топ-10 контрабандистов страны. Позже стало известно, что троих граждан, причастных к контрабанде, лишили гражданства Украины. По данным СМИ, готовится процедура их депортации, у контрабандистов имеются гражданства Израиля, Армении и Румынии.