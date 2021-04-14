Троих «контрабандистов» под санкциями лишили гражданства Украины

Троих граждан, якобы причастных к контрабанде, лишили гражданства Украины. Отмечается, что ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел против них персональные санкции. Об этом сообщает портал Liga.net со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

По его словам, сейчас готовится предусмотренная законодательством процедура депортации бывших украинских граждан. Также сообщается, что у «контрабандистов» имеются гражданства Израиля, Армению и Румынии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против лиц, которых, по его словам, можно назвать топ-10 контрабандистов страны. По словам президента, для некоторых физических и юридических лиц наступила «черная пятница».

Зеленский также ввел санкции против 79 юридических лиц. Из российских организаций в списке оказались Россотрудничество, грузовая фирма «Волга-Днепр», судоверфь «Звездочка», где проходят ремонт военные корабли, и другие крупные предприятия, специализирующиеся в сфере логистики, грузоперевозок или производства спецтехники.