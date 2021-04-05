В Раде раскритиковали указ Зеленского о санкциях

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, член пропрезидентской партии «Слуга народа» раскритиковал санкции, утвержденные указом главы государства Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью изданию «Цензор.нет».

Недовольство Разумкова вызвал тот факт, что новые ограничения распространяются, в том числе, на десятерых граждан Украины.

По его словам, если речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, то в таком случае нужно применять не санкции. «Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные — понести заслуженное наказание», — подчеркнул Разумков.

Он также выразил уверенность, что санкции нужно применять только к гражданам других государств, до которых национальное правосудие «физически не может дотянуться».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 79 юридических лиц. Из российских организаций в списке оказались Россотрудничество, грузовая фирма «Волга-Днепр», судоверфь «Звездочка», где проходят ремонт военные корабли, и другие крупные предприятия, специализирующиеся в сфере логистики, грузоперевозок или производства спецтехники.

Основанием для введения ограничений стала борьба с контрабандой. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бюджет Украины недополучил около 300 миллиардов гривен из-за действий злоумышленников. МИД Украины намерен обратиться к ведомствам Европы и США, чтобы поставить вопрос об аналогичных санкциях против юрлиц, указанных в списке.