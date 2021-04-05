Спикер Госдумы прокомментировал санкции Украины против Россотрудничества

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал новые санкции, которые Украина ввела против Россотрудничества и десяти российских компаний. Своим мнением председатель законодательного органа поделился в Telegram-канале.

«Санкции киевских властей против российских граждан и компаний стали примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом. Украина как может подражает своим покровителям», — заявил Володин, добавив, что обсудит с МИД и Россотрудничеством дальнейшие меры, которые позволят не оставить без поддержки россиян и украинцев, заинтересованных в диалоге с Москвой.

Он также назвал беспрецедентным случаем санкции против государственного учреждения, смысл которого заключается в налаживании гуманитарной связи между странами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 79 юридических лиц. Из российских организаций в списке оказались Россотрудничество, грузовая фирма «Волга-Днепр», судоверфь «Звездочка», где проходят ремонт военные корабли, и другие крупные предприятия, специализирующиеся в сфере логистики, грузоперевозок или производства спецтехники.

Основанием для введения ограничений стала борьба с контрабандой. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бюджет Украины недополучил около 300 миллиардов гривен из-за действий злоумышленников. МИД Украины намерен обратиться к ведомствам Европы и США, чтобы поставить вопрос об аналогичных санкциях против юрлиц, указанных в списке.