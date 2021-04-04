В России назвали новые санкции Зеленского признанием Крыма

Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении десятка украинских, российских и других иностранных компаний стало признанием Крыма территорией России. Такое мнение РИА Новости выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По его словам, Киев признал полуостров российским, «поскольку против себя же санкции не вводят». Кроме того, он предположил, что в составлении санкционного списка Украине помогли американские партнеры, так как киевские власти «вряд ли обладают необходимой информацией».

Джабаров добавил, что хотя Киев и идет на обострение отношений с Москвой, Украина продолжает зарабатывать деньги на прокачке российского газа. «Если они думают, что в случае ухудшения отношений с Россией за них вступится НАТО, это вряд ли», — подытожил политик.

Парламентарий заверил, что МИД России даст оценку этим событиям и что санкции Москвы против Украины могут быть более действенными.

Ранее украинский лидер ввел санкции против 79 юридических лиц. Из российских организаций в списке оказались Россотрудничество, грузовая фирма «Волга-Днепр», судоверфь «Звездочка», где проходят ремонт военные корабли, и другие крупные предприятия, специализирующиеся в сфере логистики, грузоперевозок или производства спецтехники.

Среди украинских предприятий также указаны в основном логистические компании. Санкции предполагают, в частности, заморозку активов отдельных физических лиц.

Основанием для введения ограничений стала борьба с контрабандой. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бюджет Украины недополучил около 300 миллиардов гривен из-за действий злоумышленников. МИД Украины также обратится к соответствующим ведомствам Евросоюза и США и поставит вопрос о введении аналогичных санкций против юрлиц, указанных в списке.