Зеленский внес в Раду законопроект для борьбы с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект для борьбы с олигархатом. Об этом в среду, 2 июня, сообщает «Интерфакс — Украина».

Документ называется «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Проект закона указан как неотложный. Его текст пока не обнародован.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что власти Украины насчитали в стране 13 человек, которых можно отнести к олигархам.

В апреле Зеленский предложил СНБО разработать законопроект, который определит, «как олигархи будут превращаться в бизнесменов».

В марте офис Зеленского объявил о начале деолигархизации Украины. В числе первоочередных мер были названы амнистия капитала, судебная реформа и развитие конкуренции.