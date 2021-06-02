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Кремль уличил украинских олигархов в помощи Донбассу

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Киев объявил Москву агрессором, но бывший президент Украины Петр Порошенко и украинские олигархи платят за производимую в России продукцию, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Его цитирует РИА Новости в среду, 2 июня.

«Деньги, которые украинские олигархи платят России, идут, в том числе на помощь Донбассу», — сказал кремлевский чиновник, уличив их в помощи самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Среди покупателей российской продукции и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, отметил Козак.

Также Козак заявил, что механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает. По его словам, основная проблема заключается в нежелании Киева взаимодействовать с представителями самопровозглашенных республик.

Ранее в среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предостерег Украину от силового решения конфликта в Донбассе. По его словам, «Украине это грозит проблемами для государственности».

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