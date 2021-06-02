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Украина провела военные учения на границе с Крымом

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Кадр: страница Командування об'єднаних сил ЗС України на Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения по обороне побережья и отражению морского десанта на границе с Крымом. Сообщение об этом появилось на странице командования Объединенных сил ВСУ в Facebook.

По легенде учений, украинский противник планировал высадиться на береговой линии и занять опорные точки для обороны в ожидании поддержки от второй волны десанта. «Первый удар по условному противнику был нанесен вертолетами, которые последовательно наносили огонь по кораблям войск противника», — говорится в сообщении.

Позже в бой вступили бронетехника и пехотные соединения, которые сдерживали продвижение десанта. Впоследствии к маневрам подключились малые бронированные и артиллерийские катера. По итогам тренировки командование заверило, что украинская армия продемонстрировала высокий уровень подготовки и приобрела практические навыки, необходимые в реальном сражении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет готовиться к «российскому блицкригу» из-за активизации учений на территории России и Белоруссии. Он уверен, что политика «осторожной дипломатии», которую избрали в Европе, рано или поздно приведет к расширению подконтрольных ополчению территорий в Донбассе «до административных границ Донецкой и Луганской областей».

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