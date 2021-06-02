В России предостерегли Украину от силового решения конфликта в Донбассе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о намерении Украины использовать учения Sea Breeze-2021 для тайного получения современного оружия и боеприпасов для дальнейшей передачи войскам и националистическим формированиям, сосредоточенным возле неподконтрольных стране территорий Донецкой и Луганской областей. В беседе с «Лентой.ру» сенатор предостерег Киев от силового решения конфликта в Донбассе.

«Если будет попытка силового решения вопроса на юго-востоке Украине, то Украине это грозит проблемами для государственности. Об этом и наш президент говорил. Если они хотят такого решения, то это большая ошибка Украины», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в ходе учений Sea Breeze-2021, которые планируют провести с 28 июня по 10 июля при участии стран НАТО, собираются задействовать порядка четырех тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также 30 единиц авиационной техники и больше сотни автомобилей и бронетехники.

В Минобороны России отмечали, что Москва будет внимательно следить за проведением учений.