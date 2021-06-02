На Украине нашли угрозу в переговорах Путина и Лукашенко по Крыму

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин нашел угрозу в переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по Крыму. Об этом он написал в своем Facebook.

«Обсуждение Лукашенко и Путиным рейсов из Беларуси в оккупированный Крым не случайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма нам и Западу. Если он сделает это, он станет рабом Путина», — написал Климкин. Он также назвал Лукашенко «крепостным, который выдает себя за президента независимой Беларуси», и призвал готовиться к «последствиям» интеграции двух стран.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Поручение проработать вопрос об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. Белорусский лидер предположил, что «тут не будет проблем».