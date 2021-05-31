Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, членства Украины в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан, а 13 процентов — открыто признают себя сторонниками России.

Климкин считает, что именно по этой причине США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о своем разочаровании отказом стран НАТО пригласить республику на саммит организации, который пройдет 14 июня в Брюсселе. По словам дипломата, Киев понимает желание своих союзников провести саммит в закрытом режиме, как это было в 2017 году. Он добавил, что «российская агрессия» направлена и против членов альянса, а потому нежелание альянса найти для республики подходящий формат участия вызывает недоумение.