Россия и Белоруссия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Об этом 1 июня сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. «У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали, — напомнил президент Белоруссии. — Чтобы не обострять отношения, мы через Украину [ездили]: кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо».

По словам Лукашенко, он сказал президенту России Владимиру Путину: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают».

Поручение проработать вопрос об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. Лукашенко полагает, что «тут не будет проблем».