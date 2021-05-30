«Белавиа» отказалась летать в Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» сообщил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец.

Он пояснил, что для начала полетов должно появиться политическое признание Крыма как части России. «Будет политическое решение — будем смотреть», — заявил Чергинец, напомнив, что лайнеры «Белавии» летали на полуостров, когда тот находился в составе Украины.

29 мая первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков рассказал, что «Белавиа» планирует «наращивать полеты в тех странах, где пускают». По его словам, актуальны направления во все страны СНГ, в том числе российские: Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай. «Есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам с точки зрения туристического направления», — добавил он.

Ряд европейских государств запретил белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В список стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию, вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие. С 29 мая Россия осталась единственным направлением, через воздушное пространство которого смогут летать белорусские авиакомпании.

После этого Чергинец раскритиковал решение стран закрыть для нее воздушные коридоры. На своей странице в Facebook он назвал такие действия «подлостью», «фашистской извращенностью» и «попранием основ демократии».