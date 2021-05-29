Глава «Белавиа» назвал запрет на полеты «фашистской извращенностью»

Гендиректор национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» Игорь Чергинец раскритиковал решение ряда стран ввести санкции против компании и закрыть для нее воздушные коридоры. На своей странице в Facebook он назвал такие действия «подлостью», «фашистской извращенностью» и «попранием основ демократии».

По словам Чергинца, «Белавиа» не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair, следствием которого для нее стал запрет на полеты. Кроме того, глава компании напомнил, что такие меры приняты еще до начала расследования инцидента.

Особенное негодование у него вызвали действия соседних стран, из-за которых самолеты «Белавиа» могут летать только через Россию. Таким образом, уверен он, соседи хотят дополнительно заработать. «Но это как раз неудивительно и в первый раз», — написал Чергинец.

Он напомнил, что компания получила благодарности от правительств ряда стран, в том числе Великобритании, Франции, Литвы, за «спасение их тысяч граждан, дипломатов, военных». Чергинец указал, что компанию благодарил даже госдеп США.

В заключение поста глава компании пообещал, что сокращения персонала на 50 процентов, о чем писали источники, не будет, а самолеты компании останутся в небе и будут летать. «Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий», — подчеркнул он, не уточнив, кого именно имеет в виду.

Большая часть комментаторов поддержали санкции в отношении «Белавиа». Они отмечали, что в своем сообщении Чергинец не назвал причину запрета и советовали ему бороться и источником проблем, а не с их последствиями.

Поводом для запрета «Белавиа» использовать воздушное пространство Евросоюза и Украины стало задержание оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Он находился в лайнере, следовавшем из Афин в Вильнюс, однако по требованию диспетчеров приземлившемся в Минске.