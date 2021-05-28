«Белавиа» отменила все рейсы в Эстонию

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» отменил все рейсы в Эстонию после инцидента с самолетом Ryanair, экстренно приземлившимся в Минске из-за сообщения о минировании. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Уточняется, что ограничение будет действовать все лето — «Белавиа» не будет летать в Таллин с 28 мая по 28 августа.

Данное решение было принято белорусской компанией в связи с запретом на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии.

Ранее был представлен перечень стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В него вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.