Белорусским авиакомпаниям запретили летать над Польшей

Польша запретила самолетам белорусских авиакомпаний вход в воздушное пространство над страной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter пресс-секретаря правительства республики Петра Мюллера.

«Кабинет министров принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии», — говорится в посте пресс-секретаря.

По словам Мюллера, это решение является реализацией санкций, о введении которых просил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Европейского совета.

Ранее пресс-секретарь польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич опроверг запрет на принятие самолета «Белавиа».

26 мая, сообщалось, что пассажирский самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Европу, развернули в небе перед Польшей. Воздушное судно следовало в Барселону. Предполагалось, что Польша не пустила авиалайнер в свое пространство, и ему пришлось вырабатывать топливо.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших от белорусской стороны. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.