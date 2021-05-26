Польша опровергла запрет на принятие самолета «Белавиа»

Польша не запрещала воздушному судну белорусской авиакомпании «Белавиа» пролетать над территорией страны. Об этом заявил пресс-секретарь польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич, сообщают «Известия».

Он уточнил, что агентство только передало экипажу самолета сведения о возможных проблемах — польские службы сказали пилотам, что у них могут быть трудности с вхождением во французское воздушное пространство.

«Польша ничего ему не запрещала», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что пассажирский самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Европу, развернули в небе перед Польшей. Воздушное судно следовало в Барселону. Предполагалось, что Польша не пустила авиалайнер в свое пространство, и ему пришлось вырабатывать топливо.